هل يتفوق ايفون SE الجديد على هواتف الأندرويد حقاً؟

من المعروف أن معالجات ابل عادة ما تتفوق على مثيلاتها في الأندرويد غالباً، وفي هذا العام قدمت لنا ابل هاتف ايفون SE الجديد بمعالج A13 وهو ذات المعالج في الموجود في سلسلة هواتف ايفون 11 بسعر منخفض نسبياً يبدأ من 400 دولار أمريكي. فهل يتفوق في الاداء على هواتف الأندرويد؟

للإجابة على هذا السؤال، قام فريق عمل موقع Android Authority بإجراء اختبارات أداء للمقارنة بين هاتف ايفون SE الجديد و أحد أفضل هواتف الأندرويد هذا العام وهو هاتف سامسونج جالكسي S20 ألترا.

تذكيراً بمواصفات كلا الهاتفين، فإن هاتف ايفون SE الجديد يأتي بمعالج ابل A13 في حين أن هاتف سامسونج جالكسي S20 ألترا يأتي بمعالج Snapdragon 865 مع ذاكرة عشوائية بحجم 12 جيجابايت.

اختبارات الأداء شملت المعالج الرئيسي ومعالج الرسوميات كلاً على حدى وأيضاً أداءهما معاً، وتم حساب اجتياز الاختبارات زمنياً بالثواني والدقائق.

في اختبار المعالج الرئيسي CPU تفوق هاتف سامسونج جالكسي S20 ألترا بفارق ثانية واحدة، بينما كان التفوق لهاتف ايفون SE الجديد على مستوى معالج الرسوميات GPU، والاختبار الذي جمع المعالجين معاً Mixed لتصبح النتيجة النهائية في صالح ايفون SE كما يتضح من الصورة.

جدير بالذكر أن تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة ابل كان قد صرح في وقت سابق أن هاتف ايفون SE أسرع من أي هاتف أندرويد آخر وهو ما يبدو صحيحاً استناداً لاختبارات الأداء.

اختبارات الأداء والتفكير الاختزالي

نود أن نعلق على ذلك الأمر من عدة جوانب، أولها أن الفوارق في الأداء طفيفة للغاية ولن يلاحظ المستخدم فارقاً على مستوى الاستخدام الفعلي لأي من الجهازين، لأن كلا المعالجين قويان بما فيه الكفاية لتلبية احتياجات المستخدم وزيادة.

الأمر الآخر وهو أن عند مقارنة هاتف بآخر يجب أن تكون المقارنة شاملة ولا يجب التفكير بطريقة اختزالية بحيث يتم التركيز على جانب واحد وإهمال بقية الجوانب.

هاتف سامسونج جالكسي S20 ألترا يتفوق على ايفون SE في جميع الجوانب الأخرى كالشاشة والكاميرا والبطارية وسرعة الاتصال وحتى على مستوى التصميم الخارجي بفارق بعيد يفسر أيضاً لنا فارق السعر بين الجهازين والذي يبلغ 1000 دولار أمريكي تقريباً.