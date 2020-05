كورونا.. دواء جديد ضد الفيروس سيُطرح في الصيدليات الروسية

أفادت قناة “روسيا اليوم” بأن علماء روس أعدوا دواء جديدا ضد فيروس كورونا تنطلق مبيعاته في الصيدليات الروسية مطلع يونيو المقبل.

وقال دميتري بوشكار أحد كبار الأطباء في وزارة الصحة الروسية، إن العلاج بالدواء الجديد لا يستغرق أكثر من أسبوع واحد، وهو أحد الأدوية الروسية الثلاثة المستخدمة ضد فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الاختبارات السريرية للدواء الذي أطلقت عليه تسمية “أريبليفير” التجارية بدأت في 20 أبريل الماضي وتنتهي في أواخر مايو الجاري.

من جانبه قال الخبير الروسي في منظمة الصحة العالمية نيقولاي كريوتشكوف، إن العقارين الآخرين تسلمتهما المستشفيات الروسية في 20 مايو الجاري، وسيتعاطاه المرضى المتطوعون فقط في إطار الاختبارات السريرية السريعة.

يأتي ذلك بعد أن سمحت القوانين الروسية للأطباء بإجراء الاختبارات السريرية السريعة كي يباع العقار في صيدليات روسيا بعد تسجيله في قائمة الأدوية المسموح بتعاطيها رسميا.

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

