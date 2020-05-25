تطبيقات العيد للاندرويد (2) – أفضل التطبيقات المميزة والعملية إضافة للألعاب لتفيدك وتسليك في العيد وبعده!

يوم جديد وحزمة جديدة من التطبيقات والألعاب محضرة خصيصًا لك بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم دائمًا بالخير، وإن كنت تريد أن تلقي نظرة على تطبيقاتنا الرمضانية فيمكنك أن تفعل ذلك من خلال زيارة قسم تطبيقات رمضان للاندرويد على الموقع، كما لا تنسى مشاركتنا بأفضل التطبيقات التي اكتشفتها والتي تريد أن تشاركها مع قراء أخبار التطبيقات!

تطبيق Krita – أحد اقوى تطبيقات الرسم يصل للأندرويد!



تطبيق Kirta هو واحد من أبرز تطبيقات الرسم على الإطلاق وو صاحب سمعة ممتازة على منصة الحاسب الشخصي، والتطبيق أخيرًا وصل لمتجر تطبيقات أندرويد في أول إطلاق له على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وبلا شك فهو يستحق تجربتك إن كنت مهتم بالرسم وصناعة المحتوى الإبداعي.

السعر : مجّاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Simple Dialer – بديل فعال لتطبيق المكالمات الافتراضي



هذا التطبيق وكما يظهر من اسمه هو تطبيق لإدارة وإجراء المكالمات ومطالعة جهات الاتصال وتنصيبها بطريقة فعالة كما أنه يتبع نهج البساطة ويعتمد تصميمات الماتريال الشهيرة، وهذا التطبيق يُعد واحد من أبرز خياراتك في حالة أن تطبيق الاتصال الخاص بهاتفك لا يعجبك أو إن كنت تريد إضفاء أشكال جديدة على هاتفك!

السعر : مجّاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق للتعارف الدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية دردشاتي!

تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية.

التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل التطبيق عدد هائل من المشتركين من جميع أنحاء العالم العربي وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات .

من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل، ويمنحك أيضا نتائح تعارف من أشخاص قريبين منك بصورة مميزة جدا. التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجانا

إضغط هنا للتحميل

لعبة Sudoku Zen – لعبة سودوكو احترافية دون إعلانات



من منّا لا يحب لعبة السودوكو أو على الأقل يريد تعلمها لكنه لم يجد إصدار مناسب من اللعبة داعم للعب دون اتصال الإنترنت ودون إعلانات؟ هذه إذن فرصتك لتحصل على لعبة Sudoku Zen بشكل مجاني بالرغم من كونها مدفوعة، ونظرًا لأنها لعبة مدفوعة في الأصل فهذا يقيك من الإعلانات ويسمح لك باللعب دون اتصال بالإنترنت!

السعر : مجّانية

إضغط هنا للتحميل

تطبيق ZArchiver – تطبيق مثالي لضغط وفك ضغط الملفات



الملفات المضغوطة بمختلف صيغها هي واحدة من أهم أنواع الملفات التي قد تضطر لتحميلها أثناء استخدامك لشبكة الإنترنت! وهنا يمكنك الاعتماد على تطبيق ZArchiver المجاني بالكامل والذي لا يضم أية إعلانات وذلك لفك وضغط الملفات بنفسك بعشرات الصيغ المختلفة وأشهرها بالطبع صيغ RAR وZIP!

السعر : مجّاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق بطائق الأعمال الذكية المميز – وداعاً للكروت الورقية التقليدية!

تطبيق بطائق الأعمال الذكية أو البزنس كارد الإلكتروني يسعد ويفتخر بإطلاعك ومشاركتك فيه مع رواد الأعمال والمهتمين. تطبيق يغنيك عن الكروت الشخصية وعناء حملها وفقدانها مع مزايا رائعة.

السعر : تحميل مجاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Seed4.Me VPN لفتح المواقع و الخدمات المحجوبة – احصل على اشتراك VPN مجاني!!

الاحتياج إلى خدمات وتطبيقات VPN بات متزايداً وهناك الكثير منها لكن من أفضلها تطبيق Seed4.Me المميز الذي يوفر لك الوصول إلى كافة المواقع والخدمات المحجوبة داخل بلدك وأيضاً حماية خصوصيتك وإخفاء هويتك على الإنترنت، وهو متاح للتحميل على كافة الأجهزة: الآيفون، الأندرويد، الحاسوب. الآن يمكنك الحصول على اشتراك مجاني عبر أخبار التطبيقات حصرياً.

عرض خاص – اشتراك مجاني لمدة 6 أشهر

جميعنا نعلم أن خدمات VPN مدفوعة وأيضاً خدمة Seed4.Me VPN الذي نتحدث عنها لكننا هنا في أخبار التطبيقات لدينا أخبار سارة حيث نمنحك بالتعاون مع الخدمة اشتراك مجاني لمدة 6 أشهر كاملة دون أن يكلفك ذلك شيئاً. كوبون الاشتراك المجاني: AA2020

احصل على اشتراك VPN مجاني لمدة 6 أشهر عبر هذا الرابط

أو عبر تحميل التطبيق مباشرة على الأندرويد: