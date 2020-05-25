تطبيقات العيد للايفون والايباد – اختيارات منوعة شاملة ومميزة جدا من أجل عيد سعيد!

كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. في هذا المقال اخترنا لكم عدة تطبيقات مميزة من أجل هذه المناسبة المباركة.

تطبيق LightApp – صوّر بالذكاء الاصطناعي

هو تطبيق يمكنك من التقاط الصور السيلفي أو العادية ببراعة اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي في ضبط الإضاءة وإصلاح الصور ذات الإضاءة المنخفضة وكذلك ضبط توازن اللون الأبيض في الصور. تطبيق مميز لتحسين تجربة التصوير على الايفون.

السعر : مجاني لفترة محدود

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دردشاتي – تطبيق رائع لل تعارف والبحث عن زواج!





للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Drink water reminder لتذكيرك بشرب الماء

هو تطبيق يذكرك بشرب الماء على مدار اليوم لتأكد من أنك تحصل على القدر الكافي من الماء المناسب لجسمك. التطبيق يوفر لك ميزة اختيار وعاء الشرب الخاص بك لتحديد الكمية بدقة ويعرض لك الكمية التي قمت بشربها وهل حققت بها الهدف اليومي أو لا.

السعر : مجاني

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تطبيق فودس – متابعة الرجيم والسعرات

للصيام فوائد صحية للجسم كما يساعد في الحصول على وزن مثالي عبر حرق الدهون. ولكي تحافظ على هذه الفوائد عليك متابعة الأطعمة والوجبات التي تتناولها والسعرات الحرارية التي تدخل جسمك من خلال هذا التطبيق الذي يحتوي على العديد من الأكلات والأطعمة العربية وسعراتها الحرارية كما تستطيع إضافة الأكلات الخاصة بك.

أيضاً يحتوي على حاسبة للسعرات الحرارية المناسبة لجسمك، وحساب مؤشر كتلة الجسم لمعرف إن كان وزنك مثالياً أو لا. لا يتطلب التطبيق بالضرورة معرفة سابقة بالنظم الغذائية ويحتوي على إرشادات أساسية ومقالات توعوية خاصة بالتغذية الصحية.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق بطائق الأعمال الذكية المميز – وداعاً للكروت الورقية التقليدية!

تطبيق بطائق الأعمال الذكية أو البزنس كارد الإلكتروني يسعد ويفتخر بإطلاعك ومشاركتك فيه مع رواد الأعمال والمهتمين. تطبيق يغنيك عن الكروت الشخصية وعناء حملها وفقدانها مع مزايا رائعة.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Canva Stories & Video Maker – لإنشاء حالات ومقاطع فيديو مميزة

هل تعتقد أن زمن التهاني النصية أو المصورة قد ولى؟ ربما عليك تصميم مقاطع فيديو قصيرة للتهنئة بالعيد عليا لمساتك الخاصة وبأسلوبك الإبداعي لمشاركتها كحالة على واتس آب أو Story على إنستاغرام أو فيسبوك أو كيفما يحلو لك عبر هذا التطبيق المميز.

السعر : مجاني

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تطبيق Seed4.Me VPN لفتح المواقع و الخدمات المحجوبة – احصل على اشتراك VPN مجاني!!

الاحتياج إلى خدمات وتطبيقات VPN بات متزايداً وهناك الكثير منها لكن من أفضلها تطبيق Seed4.Me المميز الذي يوفر لك الوصول إلى كافة المواقع والخدمات المحجوبة داخل بلدك وأيضاً حماية خصوصيتك وإخفاء هويتك على الإنترنت، وهو متاح للتحميل على كافة الأجهزة: الآيفون، الأندرويد، الحاسوب. الآن يمكنك الحصول على اشتراك مجاني عبر أخبار التطبيقات حصرياً.

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