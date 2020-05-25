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منتج مسلسل الاختيار يعلن عن جزء ثانٍ منه

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن تامر مرسي منتج مسلسل الاختيار عن إنتاج جزء ثانٍ من المسلسل الذي حظي بمتابعة كبيرة في كافة أنحاء العالم العربي.

ونشر مرسي من على حسابه الرسمي في موقع فيس بوك صورة كتب عليه إلى اللقاء، الاختيار 2، في رمضان 2021، مؤكدا أن الجزء الثاني سيعرض بشكل حصري على شاشات المتحدة خلال الموسم الرمضاني القادم.

وتحدث الجزء الأول من مسلسل الاختيار الذي عُرض في رمضان الماضي عن حياة الشهيد أحمد منسي قائد كتيبة الصاعقة 103، والذي استشهد في كمين البرث في مايو 2017.

وكتب الجزء الأول من مسلسل الاختيار باهر دوايدار وأخرجه بيتر ميمي، وشارك فيه نخبة من النجوم أبرزهم أمير كرارة الذي لعب دور أحمد المنسي، أحمد العوضي، دنيا فؤاد سليم، عمرو سعد، أحمد السقا، وغيرهم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • هذه إحدى ضغائن االأعلام الصهيوني الجلاتيني ـ الذي يسخر من الاعلام العربي ويسخر من التاريخ الحضاري الاسلامي ـ ماذا بعد فيلم السخرية من شخص أطهر الأنبياء وأشرفهم والرسوم المسئة للاسلام ..!! وتشبههم بكل الاديان مثل القردة والخنازير ..!! حتى في دعاراتهم وفسقهم وشذوذهم وفجورهم ـ يتشبهون بالعرب والمسلمين . أين الاعلام العربي الاسلامي والثقافي والشخصية العربية الصادقة ..؟!! ………….

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