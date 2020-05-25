منتج مسلسل الاختيار يعلن عن جزء ثانٍ منه

أعلن تامر مرسي منتج مسلسل الاختيار عن إنتاج جزء ثانٍ من المسلسل الذي حظي بمتابعة كبيرة في كافة أنحاء العالم العربي.

ونشر مرسي من على حسابه الرسمي في موقع فيس بوك صورة كتب عليه إلى اللقاء، الاختيار 2، في رمضان 2021، مؤكدا أن الجزء الثاني سيعرض بشكل حصري على شاشات المتحدة خلال الموسم الرمضاني القادم.

وتحدث الجزء الأول من مسلسل الاختيار الذي عُرض في رمضان الماضي عن حياة الشهيد أحمد منسي قائد كتيبة الصاعقة 103، والذي استشهد في كمين البرث في مايو 2017.

وكتب الجزء الأول من مسلسل الاختيار باهر دوايدار وأخرجه بيتر ميمي، وشارك فيه نخبة من النجوم أبرزهم أمير كرارة الذي لعب دور أحمد المنسي، أحمد العوضي، دنيا فؤاد سليم، عمرو سعد، أحمد السقا، وغيرهم.

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