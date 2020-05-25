فيسبوك تطلق خدمة “تحذير” جديدة للمستخدمين

قامت شركة فيس بوك الأمريكية بإضافة ميزة جديدة للتطبيق لتحذير المستخدمين من المحتالين وذلك في إطار سعيها لتطوير تطبيق ماسنجر.

وستعتمد فيس بوك على تقنية الذكاء الاصطناعي للكشف عن المحتالين الذين يتواصلون مع أشخاص لا يتابعونهم.

وستظهر للمستخدم نافذة منبثقة داخل التطبيق تحتوي على رسالة تحذيرية عندما يتواصل معه شخص يحاول سرقته، وستسأل الرسالة المستخدم إن كان يعرف الشخص المرسل أم لا.

وفي حال كانت الإجابة لا فإنها ستتيح له المجال لحظر الشخص الغريب، وستعرض له معلومات عن أساليب الاحتيال، وكيفية تجنب الحسابات الكاذبة، كما ستقدم له معلومات تساعده على تجنب الوقوع في فخ المحتالين.

كما سيقوم تطبيق ماسنجر بتحذير المستخدمين في حال تلقيهم رسائل تطلب دفع أموال من غير أصدقائهم، بالإضافة إلى أن الشركة الأمريكية ستقوم بتنبيه المستخدمين للرسائل الواردة من حسابات تحاول انتحال شخصية أصدقائهم.

كما أكدت فيس بوك إرسالها رسالة تحذيرية للأشخاص دون 18 عاما في حال تلقوا رسالة من شخص بالغ ليس من ضمن قائمة الأصدقاء، مع إظهار الإجراءات التي يمكن أن يستخدمونها للتعامل مع هذه الحالة.

وأكدت الشركة الأمريكية أنها ستعتمد في تحديد الرسائل الخادعة على سلوك الحسابات دون أن تطلع على تلك الرسائل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية