نفوق تمساح “هتلر” في حديقة حيوان روسية

أعلنت حديقة حيوانات موسكو الروسية عن نفوق التمساح ساترن البالغ من العمر 84 عاما، والمشهور بتمساح هتلر.

ووصل التمساح المعمر للحديقة وهو في سن 10 سنوات، وقامت الحديقة بتقديم العناية والرعاية الصحية له طوال 74 عاما.

وأكد مصدر مسؤول في الحديقة بأن شهرة التمساح ساترن تعود لإشاعة تحدثت عن كونه واحدا من مجموعة الحيوانات الخاصة بهتلر وبأنه لم يكن يعيش ضمن حديقة حيوان برلين، نافيا هذه الشائعة، مؤكدا أن التمساح المولود في ولاية مسيسيبي الأمريكية وصل هدية لحديقة حيوان برلين، وهرب منها عندما تعرضت للقصف في العام 1943، قبل أن يعثر عليه جنود بريطانيون في العام 1946.

وأكد المصدر ذاته أن الجنود البريطانيين أهدوا التمساح لجنود الاتحاد السوفيتي الذين قاموا بنقله لحديقة حيوانات موسكو، والتي أقام فيها منذ ذلك الوقت وحتى نفوقه.

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