دراسة.. تكشف فيروس كورونا في حليّب الأم المرضعة

كشف علماء في ألمانيا أن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” تم رصده في حليب أم مرضعة، غير أنهم قالوا إن انتقال المرض إلى الطفل عبر الحليب لا يزال أمرا غير مؤكدا.

وأفادت مجلة “نيوزويك” الأميركية ما جاء في ورقة علمية نشرت في مجلة “ذا لاتنسيت” الطبية، أن باحثين في ألمانيا أخذوا عينات من حليب ثدي امرأتين مصابتين بكورونا.

ولمنع تلوث الحليب بالفيروس عن طريق الخطأ تم تطهير حلمات السيدتين قبل جمع الحليب باستخدام مضخة.

وقام الباحثون بتحليل الحليب باستخدام “تقنية حساسة للغاية” تكتشف وتقيس مستويات الحمض النووي الريبوزي للفيروس أو المواد الوراثية.

وجمعت 4 عينات من السيدة الأولى مرة واحدة في اليومين 12 و13 من دخولها المستشفى ومرتين في اليوم الـ14، وكانت نتيجة تحليل حليبها سلبية في كل مرة.

في المقابل، كانت نتيجة تحليل الحليب من الأم الثانية إيجابية لمدة 4 أيام متتالية، بينما كانت نتائج عينتين أخذتا منها لاحقا سلبية.

وقد ثبتت إصابة طفل الأم الثانية بكورونا، لكن الفريق غير متأكد مما إذا كان الرضيع قد التقط الفيروس من حليب الأم أو إذا كانت هناك طريقة أخرى للانتقال.

خاصة وأن الوالدة كانت ترتدي قناعا منذ بدء أعراض كورونا، واتخذت الاحتياطات عند التعامل مع طفلها وإطعامه، بما في ذلك تنظيف يديها وثدييها وتعقيم المضخات، وفقا للباحثين.

