تسريبات لمواصفات هاتف Realme الخارق

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من الصين استعداد شركة Realme الصينية لإطلاق هاتف خارق سيحمل اسم Realme X3 Super Zoom.

وأكدت التسريبات أن الهاتف الجديد سيعمل بمعالج Snapdragon 855+ ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد، بهيكل من المعدن والبلاستيك، وسيحتوي على شاشة IPS مقاس 6.6 بوصة، وبتردد 120 هرتز، ودقة عرض +FHD، كما ستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة، فيما ستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 12 غيغا بايت.

وسيدعم الجهاز الجديد شبكات الجيل الخامس، وتقنية Dolby Atom التي تعمل على تحسين عرض الصوت والموسيقى، إضافة لاحتوائه على بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 30 واط، ومنفذ لتركيب شريحتي اتصال، ومنفذ USB، ومنفذ للميكرفون، ومنفذ للسماعات.

يذكر أن التسريبات لم تستطع الكشف عن موعد إطلاق الهاتف الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية