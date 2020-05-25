مكبر صوت “رخيص” الثمن من Redmi

رفعت شركة Redmi الصينية النقاب عن مكبر صوت مميز بسعر رخيص أطلقت عليه اسم Soundbar.

وقالت الشركة الصينية إن المكبر الجديد صُمم ليعمل بشكل متوافق مع سلسلة Redmi X التي سيتم إطلاقها رسميا يوم 26 مايو الجاري، وستحتوي على إصدارات X55، X50، وX65.

ويأتي المكبر الجديد بطول 78 سم، واتساع 6.4 سم، ووزن 1.5 كيلو غرام، كما يتميز المكبر الصوتي الجديد بتصميمه الأسود غير اللامع، وبدعمه للاتصال اللاسلكي عبر SBDIF أو AUX، بالإضافة لإمكانية تثبيته على الحائط أو المكتب.

وقالت الشركة الصينية إن مكبرها الجديد سيأتي بقوة صوت 30 واط، وسيدعم الاتصال بالبلوتوث 5.0.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق المكبر الصوتي الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 28 دولارا أمريكيا فقط.

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