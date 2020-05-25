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إصابة “الجداوي” بكورونا تقلق أبطال مسلسل لعبة النسيان

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعيش نجوم مسلسل لعبة النسيان حالة من القلق والتوتر بعد إعلان إصابة الفنانة رجاء جداوي المشاركة في العمل بفيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يخضع كامل فريق العمل لفحوصات للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس الفتاك.

وخالطت الفنانة رجاء خلال مشاركتها في العمل مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم دينا الشربيني، محمود قابيل، إنجي المقدم، أسماء جلال، علي قاسم، وآية سامح.

وأكدت مصادر مقربة من فريق العمل عدم ظهور أعراض الفيروس على الفنانين الآخرين، وخاصة دينا الشربيني وصديقها عمرو دياب رغم مخالطتها للفنانة المصابة بكثرة، كما سيخضع فريق العمل بشكل كامل للحجر المنزلي لمدة 14 يوما، مع أخذ مسحات منهم، للتأكد من سلامتهم.

يذكر أن النجمة رجاء الجداوي شاركت خلال الموسم الرمضاني بمسلسل لعبة النسيان فقط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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