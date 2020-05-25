إصابة “الجداوي” بكورونا تقلق أبطال مسلسل لعبة النسيان

يعيش نجوم مسلسل لعبة النسيان حالة من القلق والتوتر بعد إعلان إصابة الفنانة رجاء جداوي المشاركة في العمل بفيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يخضع كامل فريق العمل لفحوصات للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس الفتاك.

وخالطت الفنانة رجاء خلال مشاركتها في العمل مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم دينا الشربيني، محمود قابيل، إنجي المقدم، أسماء جلال، علي قاسم، وآية سامح.

وأكدت مصادر مقربة من فريق العمل عدم ظهور أعراض الفيروس على الفنانين الآخرين، وخاصة دينا الشربيني وصديقها عمرو دياب رغم مخالطتها للفنانة المصابة بكثرة، كما سيخضع فريق العمل بشكل كامل للحجر المنزلي لمدة 14 يوما، مع أخذ مسحات منهم، للتأكد من سلامتهم.

يذكر أن النجمة رجاء الجداوي شاركت خلال الموسم الرمضاني بمسلسل لعبة النسيان فقط.

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