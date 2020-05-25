كورونا يجبر عائلة على الاحتفال بعيد ميلاد بالـ”رافعة”

اضطرت عائلة وينفريد التي تعيش في بريطانيا لاتباع طريقة غريبة للاحتفال بإكمال الجدة وينفريد لعامها الـ100.

حيث أجبر انتشار فيروس كورونا العائلة على تغيير مخططاتها، ومنعها من الاحتفال بعيد ميلاد الجدة في أحد الأماكن السياحية، ما دفع ابنها بوب البالغ من العمر 69 عاما للاحتفال معها بطريقة غريبة وآمنة، فعمد لاستئجار رافعة وصعد من خلالها للنافذة المقابلة لنافذة الجدة، وقدم لها بطاقات المعايدة وباقات الورود، والبالونات.

ومن ثم قام أفراد الأسرة بالصعود بشكل متتالٍ بنفس الطريقة مع الحفاظ على مسافة الأمان، وقدموا لها الهدايا وتمنوا لها حياة سعيدة، في حين اجتمع حوالي 100 شخص تحت نافذتها وقاموا بتوثيق اللحظات السعيدة والغريبة، وقال بوب إن الجدة مازالت تتمتع بصحة جيدة، وتدرك ما يحيط حولها رغم معاناتها من ضعف السمع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية