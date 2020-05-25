تعرّفي على مخاطر نقص فيتامين “د” على الحامل

أكدت مجموعة من الدراسات والأبحاث الجديدة بأن نقص الفيتامين “د” لدى الحامل يُعرض جنينها لمشاكل صحية عديدة.

وقال الباحثون إن نقص الفيتامين “د” لدى الحوامل قد يؤدي لإصابة الجنين بهشاشة العظام، وزيادة الالتهاب، والإصابة بالربو، بالإضافة لاحتمال الإصابة بأمراض القلب.

كما أكد الباحثون أن نقص الفيتامين “د” قد يؤدي للولادة المبكرة في بعض الحالات، مطالبين النساء الحوامل بتعريض أجسامهن لأشعة الشمس المباشرة لحوالي 25 دقيقة يوميا، وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامين “د” كالسردين، والسلمون، والتونة، وصفار البيض، والحليب، وزيت كبد سمك القد، والفطر، لتجنب الإصابة بالأمراض التي يسببها نقص هذا الفيتامين.

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