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تعرّفي على مخاطر نقص فيتامين “د” على الحامل

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت مجموعة من الدراسات والأبحاث الجديدة بأن نقص الفيتامين “د” لدى الحامل يُعرض جنينها لمشاكل صحية عديدة.

وقال الباحثون إن نقص الفيتامين “د” لدى الحوامل قد يؤدي لإصابة الجنين بهشاشة العظام، وزيادة الالتهاب، والإصابة بالربو، بالإضافة لاحتمال الإصابة بأمراض القلب.

كما أكد الباحثون أن نقص الفيتامين “د” قد يؤدي للولادة المبكرة في بعض الحالات، مطالبين النساء الحوامل بتعريض أجسامهن لأشعة الشمس المباشرة لحوالي 25 دقيقة يوميا، وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامين “د” كالسردين، والسلمون، والتونة، وصفار البيض، والحليب، وزيت كبد سمك القد، والفطر، لتجنب الإصابة بالأمراض التي يسببها نقص هذا الفيتامين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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