لماذا انهار تقييم تطبيق تيك توك في جوجل بلاي؟

بعيدًا عن الحرب التي يخوضها لعالم ضد فيروس كورونا، اشتعلت حرب أخرى في الهند خلال الأيام الماضية، بين فئتين من محبي مشاهير تيك توك ومشاهير اليوتيوب في الهند، وكانت النتيجة انهيار تطبيق TikTok على متجر Google Play حيث وصل تقييمه إلى أقل من نجمتين، بعدما كان 4.5 نجمة.

ولا يعد تيك توك تطبيقا صغيرًا فلديه أكثر من مليار عملية تنزيل، لكنه تعرض لهجوم كبير من الهنود، ويرجح أن هناك عشرات الآلاف من المستخدمين قاموا بتقييمه بنجمة واحدة في الأيام الماضية مما أدى إلى انهياره على المتجر.

ما الذي حدث إذا؟

بدأ كل شيء حينما قام اليوتيوبر الهندي إلفيش ياداف بنشر مقطع فيديو وصف فيه مستخدمي تيك توك بالقمامة.

وهنا تحركت مشاعر نجم التيك توك أمير صديقي، ليرد بمقطع وجه فيه انتقادات لاذعة إلى يوتيوب متهما محبي اليوتيوب بعدم الاتحاد، على عكس محبي تيك توك، كما اتهمهم بأنهم سارقو محتوى، وتحدى اليوتيوبر كاري ميناتي أن يثبت عكس ذلك.

وجعل هذا التصرف كاري ميناتي يقوم بنشر فيديو على يوتيوب تحت اسم [ YouTube vs TikTok: The end ] ساخراََ من متابعي ومستخدمي تيك توك، ومنتقدا التطبيق بحد ذاته، وسجل هذا الفيديو أكبر نسبة مشاهدة لميناتي، و حصد 7 ملايين مشاهدة في غضون 7 أيام فقط، مما جعله أشهر فيديو له، لكن تم حذف هذا الفيديو لمخالفته سياسة يوتيوب وانتهاكه شروط الخدمة.

ولم يعجب ما حدث 19 مليون متابع لميناتي على قناته في يوتيوب، خاصة بعد حذف المقطع الأخير لمحبوبهم، الأمر الذي دفعهم لشن هجوم شرس على تطبيق تيك توك على متجر Google Play وذلك بإزالة تثبيته وتقييمه بنجمة واحدة، مما أدى إلى انهيار تقييم التطبيق.

ومازالت الحرب قائمة بين الطرفين، ووصل بمحبي يوتيوب الحد إلى إطلاق هاشتاج #BanTikTokInIndia مطالبين بحذف التطبيق في الهند.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية