ميدياتك تكشف عن معالج Dimensity 820 فوق المتوسط مع دعم 5G

معالجات ميدياتك الآن آخذة في التطور بشكل كبير وسريع ولعل أحوال الشركة أصبحت أفضل بعد تأكيد هواوي رسميًا أنها تنوي استخدام معالجات ميدياتك في هواتفها القادمة خصوصًا تلك المتوسطة، واليوم تطرح ميدياتك معالج Dimensity 820 كجيل جديد لمعالج Dimensity 800 وهي معالجات قد تم الإعلان عنها لأول مرة في CES الماضي، فهل يستحق هذا المعالج الاقتناء في هاتفك القادم؟ دعونا نرى..

مميزات وعيوب معالج Dimensity 820 من ميدياتك

يتميز المعالج الجديد قبل أي شيء بدعمه لشبكات الجيل الخامس، وهو أمر لا تقدمه في الوقت الحالي سوى خيارات محدودة وما يميز هذا المعالج من ناحية شبكات الجيل الخامس هو سعره الرخيص بالنسبة للشركات، لذلك سيُعد هذا المعالج خيارًا ممتازًا لإنتاج هواتف متوسطة داعمة لشبكات الجيل الخامس من مختلف الشركات.

المعالج الجديد يقدم APU 3.0 الخاصة بميدياتك وهي شريحة تقدم العديد من المميزات خصوصًا لأداء الكاميرا، وذلك من خلال استعانة ميدياتك بتقنية إضافية وهي Imagiq 5.0 لتحسين التصوير وتحسين أداء الـISP الخاص بالمعالج، كذلك فلدينا هنا دعم كامل لما يصل إلى أربع كاميرات بدقات تصل إلى 80 ميجابيكسل، كذلك تحسين أداء الألعاب وتصوير الفيديو بدقة 4K! وكل هذه العوامل تحوّل ميدياتك لخيار مميز في الوقت الحالي.

كما يمكنك أن تتوقع فهذا المعالج ينافس وجهًا لوجه ضد معالجات سنابدراجون 765G وسنابدراجون 768G وهي نسبيًا أعلى معالجات موجودة في فئة الهواتف المتوسطة وفوق المتوسطة، لكن وكما نعلم جميًا فثقة المجتمع التقني في معالجات ميدياتك أقل كثيرًا من كوالكوم خصوصًا لأن معالجات ميدياتك قد واجهت مشاكل عديدة مع الأداء والحرارة في السابق لكننا نظن أنها تستحق فرصة إضافية.