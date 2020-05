أكدت إحصاءات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، ارتفاع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم إلى 94,8 ألف اليوم الأربعاء مقارنة مع 87,8 ألف في اليوم السابق.

وبحسب عداد الجامعة، فإن إجمالي الإصابات بالفيروس في العالم وصل إلى 5 ملايين و593148، بينما بلغت حصيلة الوفيات 350509، وبينما تماثل أكثر من مليونين و288 ألف شخص للشفاء منذ بداية الجائحة.

كما سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 24958 إصابة جديدة بالفيروس حتى ليرتفع الإجمالي إلى مليون و662 ألفا و414 حالة ارتفاعا من مليون و637 ألفا و456 في التقرير السابق،وتليها والبرازيل (391,2 ألف) وروسيا (362.3 ألف) وبريطانيا (266,5 ألف) وإسبانيا (236,2 ألف) وإيطاليا (230,5 ألف).

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘); toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘);

The post إصابات كورونا في العالم تعود للارتفاع والوفيات تتجاوز 350 ألفاً appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا