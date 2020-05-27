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شاومي تستعد لطرح تلفزيون رخيص بمواصفات مميزة

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت مجموعة من التسريبات استعداد شركة شاومي الصينية للإعلان عن تلفزيون رخيص بمواصفات مميزة سيحمل اسم E32S.

وأكدت التسريبات أن مواصفات التلفزيون الجديد ستجعله منافسا قويا لتلفزيونات سامسونغ وإل جي.

ومن المتوقع أن يأتي التلفزيون الجديد بشاشة مقاس 32 بوصة ومعدل تحديث 60 هيرتز، وبدقة عرض Full HD.

وسيحتوي التلفزيون الجديد رغم انخفاض سعره على كافة مواصفات التلفزيونات الذكية، وسيتصل بشبكات الواي فاي، والبلوتوث 4.0.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 8 غيغا بايت، والذاكرة العشوائية بسعة 1 غيغا بايت.

وستزود الشركة الصينية تلفزيونها الجديد بمكبري صوت باستطاعة 6 واط لكل مكبر، منفذي HDMI، منفذ USB-A، منفذ AV للاتصال مع الهوائيات، تقنية DTS، ميزة إلغاء الضوضاء، ميزة الترجمة الكتابية، بالإضافة لميزة عرض الصورة كميزة العرض السينمائي.

وأكدت التسريبات على أن الشركة الصينية ستطلق التلفزيون الجديد في الأسواق بسعر 150 دولار أمريكي دون أن تكشف عن موعد إطلاقه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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