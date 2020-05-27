دراسة تكشف “علاقة صادمة” بين التدخين وكورونا

أكدت دراسة جديدة قام بها مركز أبحاث كولد سبرينج هرابور الواقع في مدينة نيويورك الأمريكية، ونشرت على شبكة بيوركسيف للأبحاث العلمية، أن رئة المدخنين تحتوي على مستقبلات ACE2 التي تسهل عملية تكاثر فيروس كورونا.

وقال الباحثون إن العينات التي أخذت من رئة المدخنين المصابين بالفيروس الفتاك أظهرت وجود نسبة عالية من مستقبلات ACE2 تفوق النسبة الموجودة في رئتي الأشخاص غير المدخنين.

وأكدت الدراسة على أنّ أعراض كورونا تظهر بشكل خفيف ومتوسط على 81% من المصابين، وبأن مضاعفات الفيروس الشديدة تحدث لدى 19% من المصابين الذين يحتاجون لرعاية خاصة، ويعد المدخنون من ضمن هذه الفئة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الإقلاع عن التدخين يؤدي لخفض نسبة مستقبلات ACE2 بشكل فوري، وبأن هذه النسبة تنخفض بمقدار 40% بعد عام واحد من الإقلاع عن التدخين.

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