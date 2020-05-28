ليبيا تسجل 22 إصابة بكورونا أغلبها من سبها في يوم واحد

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان استثنائي

تسجيل 17 حالة مصابة بفيروس كورونا مخالطة للحالتين المسجلتين سابقا بمدينة سبها.

وأضاف المركز في بيان له الأربعاء، تسجيل حالتين أخريتين

من المنطقة الجنوبية أتتا إلى مدينة طرابلس، وحولتا إلى غرف العزل المخصصة بعد

الكشف عنهما في مجمع زاوية الدهماني ومستشفى الاستقلال، مشيرا إلى تسجيل حالة أخرى

جديدة لعائدة من السفر من تركيا بتاريخ 18 من مايو الحالي من مدينة صبراتة.

وطالب المركز مواطني سبها بعدم مغادرة المدينة حتى

استكمال حصر المخالطين، واستقرار الوضع الوبائي والتواصل على رقم الطوارئ

المجاني” 195″ لأي استفسار أو عند الشعور بأعراض تشبه أعراض الفيروس.

يذكر أن إجمالي الإصابات في ليبيا بلغ 99 حالة منها 55

حالة نشطة و40 حالة شفاء و4 وفيات.

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