سلمان خان يفاجئ عشاقه بأغنية جديدة.. شاهد

فاجأ النجم الهندي سلمان خان عشاقه بإطلاقه أغنية “بهاي بهاي” وتعني (شقيق شقيق) بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وتمنى النجم الهندي من خلال التغريدة التي نشرها في حسابه على تويتر أن تنال الأغنية إعجاب عشاقه.

ويهدف سلمان خان من خلال الأغنية الجديدة لرفع مستوى الأخوّة بين المسلمين والهنود بشكل عام ولمواجهة كورونا بشكل خاص، وقال النجم الهندي بأن العيد هو الوقت الأنسب لإطلاق مثل هذه الأغاني.

ونالت أغنية بهاي بهاي إعجاب عشاق النجم الهندي، وتجاوز عدد مشاهداتها 16 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

وأغنية “بهاي بهاي” من كلمات سلمان خان، دانيش صبري، روهان أرشد، وألحان الثنائي ساجد وواجد.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب بتأجيل طرح فيلم سلمان خان الجديد Radhe: Your Most Wanted Bhai إلى وقت لاحق.

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