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إنذار يتعلق بالسجائر الإلكترونية.. مصدر لمرض خطير

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت دراسة قام بها باحثون من جامعة ولاية أوهايو أن تدخين السجائر الإلكترونية يرفع خطر الإصابة بالسرطان وأمراض اللثة.
وأظهرت الدراسة التي شملت 123 شخصا من المدخنين تراجع الحالة الفموية لديهم بعد تدخين السجائر الإلكترونية لمدة 4 أشهر.

وبرر الباحثون الأمر بأن السوائل الساخنة والمضغوطة في السجائر الإلكترونية توفر ظروفا مثالية لنمو البكتيريا والميكروبات.
وجاءت هذه الدراسة لتدحض الدراسات التي تدعو المدخنين للتخلي عن تدخين السجائر العادية، والتوجه للسجائر الإلكترونية.

وأكد الباحثون أن الإقلاع عن السجائر العادية والتوجه للسجائر الإلكترونية لن يؤدي للتخلص من البكتيريا الضارة، بل يزيدها في بعض الحالات، وأن السجائر الإلكترونية تحدث أمراضا عديدة في اللثة، وقد تؤدي للإصابة بالسرطان في حال أدمن الشخص عليها.

ودعا الباحثون لإعادة النظر في السياسات المتبعة بالتعامل مع السجائر الإلكترونية لأنها لا تقل خطورة عن السجائر العادية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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