وفاة النجم المصري “حسن حسني” عن عمر ناهز الـــــــ 89 عاماً

توفي في القاهرة صباح اليوم السبت الفنان المصري “حسن حسني”، عن عمر ناهز الـــ 89 عاماً، بعد نوبة قلبية مفاجئة، ليغادر المشهد السينمائي والتلفزيوني والمسرحي المصري والعربي بعد مشوار زاخر بالمساهمات الغزيرة في مئات الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.

ولد الفنان حسن حسني في العاصمة المصرية القاهرة بــــــ “حي القلعة” -ذائع الصيت – في شهر أكتوبر عام 1931 م.

افتتح الفنان الراحل باب مشواره السينمائي بدور ثانوي في فيلم “الكرنك” عام 1975، أحد أهم أفلام السينما المصرية والعربية إلى عام 1982 الذي شهد مشاركة أهم له في فيلم “سواق الأوتوبيس” والذي شكل مرحلة مهمة في دربه للنجومية.

حاز “حسن حسني” على العديد من الجوائز، منها جائزة أحسن ممثل في مهرجان السينما الروائي -القاهرة 1993، وفي العام نفسه تحصل على جائزة أحسن ممثل في مهرجان الإسكندرية السينمائي مع فيلم “فارس المدينة”.

جسد حسن حسني مئات الأدوار في المسلسلات التلفزيونية بأدوار بطولة وأخرى بطل ثان فكان بارزاً في أي اختيار وله دور مميز في مسلسل “رأفت الهجان” ذائع الصيت واشتهر بدور اليهودي المصري يوسف الأزرع .

كما جسد “الفقيد” أدوراً مهمة في العديد من الأفلام الشهيرة في المشهد السينمائي المصري ، مثل: زوجة رجل مهم وسارق الفرح والبريء والهروب.. وعرف عن “حسن حسني” في آخر عقدين مشاركته في سينما الشباب والكوميدا الرومانسية ، فلم يخلو فيلم حديث إلا وكان للفقيد فيه دوراً فاعلاً مع الأجيال الجديدة.

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