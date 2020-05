شنّت نجمة “سناب شات” الكويتية، ريم الشمري، هجوما حادا على المصريين، واصفة إياهم بأنهم مجرد “خدامين ومأجورين” في بلادها.

وفي مقطع فيديو لها، قالت الشمري، إن الكويت لمواطنيها الكويتيين فقط، وليست للمصريين، لأنهم مجرد أشخاص مأجورين لخدمة الكويتيين، “ونعطيكم راتبا لخدمتنا نحن الكويتيين”.

وشدّدت الشمري على أن العمالة المصرية بالكويت ليست شريكة لها في وطنها، ولكنهم يأتون بعقود لأداء مهمة ما وفور انتهائها ينتهي أمرهم، مؤكدة أن أسوأ جالية ببلادها هم المصريون، وفق قولها.

واستطردت قائلة إن “العيب على حكومة الكويت ونواب البرلمان الذين جعلوا المصريين يأخذون هذا الوضع”.

وتابعت: “يا مصريين يا وافدين أنتم مجرد ناس تشتغل عندنا لخدمتنا افهموا.. تتأمرون بعد .. شنو في .. انسوا.. إحنا ما نبي (لا نريد) الجالية المصرية عندنا”.

إلى ذلك، تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الشمري الذي أثار ضجة واسعة وغضبا وجدلا بين مؤيدين لكلامها ورافضين له.

ولم تكن ريم الشمري أول المهاجمين للوافدين المصريين فقد سبقتهم الفنانة الكويتية حياة الفهد، ثم المخرج والفنان الكويتي أحمد الشليان، وأيضًا الإعلامية الكويتية نادية المراغي وغيرهم.

The post ناشطة كويتية تسيء المصريين «أنتم خدامين» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا