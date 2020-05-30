أغنية “حدوتة مصرية” تُبكي محمد منير.. شاهد

شهد يوم 29 مايو الجاري إحياء النجم المصري محمد منير حفلة “أون لاين” من داخل منزله برعاية إحدى شركات المحمول في مصر.

وتأتي هذه الحفلة ضمن سلسلة من الحفلات الفنية التي قامت شركة المحمول برعايتها وبثها عن بُعد بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وافتتح الكينغ الحفلة التي انطلقت في تمام الساعة العاشر بأغنية وسط الدايرة، قبل أن يقوم بغناء مجموعة من الأغاني الرائعة، واختتم الحفلة بأغنية “حدوتة مصرية” التي بكى خلال غنائها بسبب تأثره بكلماتها.

وطمأن محمد منير عشاقه خلال الحفلة عن صحته، وأكد خضوعه لعمل جراحي ناجح في أحد مفاصل الحوض في المستشفى الطبي العالمي، وأنه يقوم حاليا بجلسات علاج طبيعي تحت إشراف طبيبة ألمانية.

وقام النجم المصري بالنهوض خلال الحفل ليثبت لجمهوره تحسن صحته، كما استغل الحفل لتوجيه رسالة شكر لجميع الأطباء والممرضين الذين أشرفوا على علاجه.

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