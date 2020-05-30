هاتفيّ هواوي ميت 10 و P20 برو يحصلان على أندرويد 10 وواجهة EMUI 10 عالميًا

بالرغم من أنها هواتف قديمة جدًا إلا أن هواوي قد بدأت اليوم في إرسال تحديث أندرويد 10 مع واجهة EMUI 10 المحبوبة للهاتفين الرائدين ميت 10 و P20 برو ومن الطريف أن نعلم ان إطلاق هاتف ميت 10 قد مر عليه حوالي الثلاث أعوام، لذلك فهي خطوة ممتازة من هواوي وستعجب كافة المستخدمين بلا شك.

تحديث EMUI 10 لهاتف ميت 10 وهاتف P20 برو

التحديث الجديد يحمل عدد كبير من المميزات بما في ذلك تقديم أندرويد 10 للجهازين القديمين جنبًا إلى جنب مع كافة مميزات واجهة EMUI 10، كذلك فالتحديث سيبدأ في الوصول لهاتف P20 برو تحت الرقم 10.0.0.161 بينما سيصل لهاتف ميت 10 برقم 10.0.0.158 وبالرغم من اختلاف الأرقام الفرعية إلا أنه وحسبما نعرف فلا يوجد اختلاف بين التحديثين، أيضًا لا يوجد اختلاف بين تحديث EMUI 10 الذي سيصل للهاتفين وبين ذلك الذي حصلت عليه اهلواتف الأحدث.

التحديث الجديد سيكون بمساحة 4.43 جيجابايت لهاتف ميت 10 و 4.59 جيجابايت لهاتف P20 برو، وبالرغم من أن المساحة الكبيرة ليست محببة لقلوبنا إلا أن الأمر يختلف بالنسبة لتحديثات نظام التشغيل، حيث أنه وكلما زادت المساحة كلما زادت المميزات والإضافات الجديدة!

يُذكر أن هاتف P40 برو قد تم إطلاقه منذ عدة أسابيع بإصدارات مختلفة، كذلك فنحن في إنتظار هاتف ميت 40 والمتوقع إطلاقه في النصف الثاني من العام الحالي دون خدمات قوقل بالطبع، كذلك فنحن لازلنا لا نعلم ما هو المعالج الذي سيأتي في الهاتف بعد المشاكل التي عانتها هواوي مع مصنّع المعالجات TSMC.