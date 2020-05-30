“قصة مؤثرة”.. طفل ينجو بأعجوبة من الموت دفناً

تفاجأ سكان بلدة سيدهار تناغار الهندية الواقعة شمالي الهند أثناء قيامهم بالحفر لتشييد أحد المنازل بأنين خافت يأتي من تحت الأرض.

وعندما بحثوا عن مصدر الصوت لاحظوا بروز إصبع طفل رضيع من تحت التراب، فسارعوا بالحفر لانتشال الرضيع الذي كان في حالة يرثى لها.

وعلى الفور قام أهالي البلدة بنقل الرضيع، الذي ابتلع كمية كبيرة من التراب أثناء دفنه، إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم.

وأكد الأطباء أن حالة الرضيع أصبحت مستقرة، وأنه سيظل في المستشفى خلال الفترة القادمة حتى يتعافى بشكل كامل.

وفتحت الشرطة الهندية تحقيقا بالحادثة، لمعرفة أهل الرضيع والأسباب التي دفعتهم للتخلص منه بهذه الطريقة الوحشية.

الجدير بالذكر أن إحدى نساء القرية قامت بتبني الرضيع، وأكدت استعدادها لتقديم الرعاية اللازمة له فور خروجه من المستشفى.

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