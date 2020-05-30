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لينوفو تطلق حاسوبا بلوحة مفاتيح قابلة للفصل

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة لينوفو الصينية عن حاسوب محمول جديد بمواصفات مميزة ولوحة مفاتيح قابلة للفصل أطلقت عليه اسم Lenovo Yoga Duet 7i.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Intel Core i7 من الجيل العاشر، ونظام تشغيل Windows.

ويأتي هذا الجهاز بشاشة IPS LCD مقاس 13 بوصة ودقة عرض QuadHd.

وتبلغ مساحة القرص الذي سيأتي من نوع PCIE 1 تيرا بايت، في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 16 غيغا بايت وستكون من نوع DDR4.

ويتميز الحاسوب الجديد باحتوائه على بطارية تجعله يعمل لمدة 10.8 ساعة، وذلك بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي التي تحسن من عمر البطارية بمقدار 20%.

وألحقت الشركة الصينية بهذا الحاسوب القلم الذكي E-Color، الذي يحتوي على مستشعر ذكي يعمل على انتقاء الألوان من الحياة الواقعية ودمجها.

ويحتوي هذا الحاسوب على واي فاي، وبلوتوث، وسيدعم المساعد الرقمي أليكسا.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الحاسوب الجديد في الأسواق خلال شهر يونيو القادم بسعر يصل إلى 1199 يورو.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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