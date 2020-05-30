“خبر سار” لعُشّاق إنستغرام.. بإمكانكم كسب المال

كشفت شركة فيسبوك الأمريكية المالكة لتطبيق إنستغرام عن أداة جديدة تتيح لصناع المحتوى تحقيق الربح من خلال إعلانات تظهر في خاصية IGTV.

حيث سيتمكن صناع المحتوى من كسب المال من خلال الشارات التي يشتريها المعجبون ببثهم المباشر الذي يتم عبر خاصية IGTV.

حيث ستوفر الشركة الأمريكية شارات على شكل قلوب، ويمكن للمستخدم الراغب بدعم صانع المحتوى شراء شارة من قلب واحد بقيمة 0.99 دولار أمريكي، أو شارة من قلبين بقيمة 1.99 دولار أمريكي، أو شارة من 3 قلوب بقيمة 4.99 دولار أمريكي.

وستتيح إنستغرام الفرصة لصناع المحتوى لشكر من قدم الدعم لهم، والاطلاع على قوائم مشتري الشارات في أي وقت يرغبون به.

وأكدت الشركة الأمريكية أن الإعلانات ستظهر على خاصية IGTV بدءا من الأسبوع القادم على شكل فيديوهات عامودية مدتها 15 ثانية تظهر للمستخدم عند النقر عليها.

وقالت إن الإعلانات التي ستظهر في الفترة الحالية ستكون مخصصة لحسابات باللغة الإنجليزية موثوقة ومشهورة كبوما وأديداس وغيرها من الشركات العالمية.

وستمنح إنستغرام منشئي الإعلانات نسبة 55 % من إيرادات هذه الإعلانات، في حين ستذهب النسبة المتبقية للشركة الأمريكية.

وستراقب الشركة الأمريكية الإعلانات خلال الفترة الحالية بشكل يدوي، في حين ستعتمد على ذات الطريقة المتبعة في فيس بوك والتي تقوم على الذكاء الاصطناعي لمراقبة الإعلانات عند توسيع نطاق المعلنين.

يذكر أن إنستغرام ستوسع نطاق المعلنين بدءا من الشهر القادم، وستسمح لمعلنين من أمريكا، بريطانيا، البرازيل، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، المكسيك، فرنسا، وتركيا بنشر إعلاناتهم على المنصة.

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