احذروا تغيّر لون الأظافر وظهور الخطوط عليها

حذرت دراسة جديدة نُشرت في مجلة “إنديان ديرماتولوجي أون لاين جورنا” من تغير لون الأظافر وظهور الخطوط عليها.

وقال الباحثون المشاركون في هذه الدراسة إن تغير لون الأظافر أو ظهور بقع وخطوط عليها يدل على معاناة الشخص من مشاكل صحية نتيجة سوء امتصاص جسمه للمغذيات.

وأكد الباحثون أن ظهور البقع في منتصف الظفر يدل على نقص حمض الفوليك، الحديد، والبروتين.

في حين يؤدي نقص الكالسيوم والزنك إلى ظهور خطوط أفقية، وقد تظهر هذه الخطوط في حال معاناة الشخص من أمراض أخرى كسرطان الدم.

بينما تدل الخطوط البيضاء إلى مشاكل مثل الصدفية وأمراض الكلى المزمنة، أما باقي البقع البيضاء فلا تدل على أي علامة مرضية.

وطالب الباحثون الناس بمراجعة الأطباء فور ظهور خطوط طولية أو أفقية على أظافرهم، بشرط أن يتأكدوا قبل الذهاب للطبيب أن هذه الخطوط ظهرت دون أن تتعرض أظافرهم لصدمات أو حوادث أدت لظهورها.

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