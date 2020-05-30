“حالة طبية نادرة”.. طفلة بفمين تُحيّر الأطباء

اشتبه الأطباء في أمريكا أثناء فحصهم لإحدى النساء الحوامل بوجود كتلة غير عادية تقع على يمين فم الجنين.

ولم تستطع الموجات فوق الصوتية مساعدة الأطباء على اكتشاف نوع هذه الكتلة وماهيتها، ولكنهم توقعوا أن تكون كيساً أو خللاً في النسيج الليفي، أو ورماً مسخياً.

وتفاجأ أطباء جامعة ساوث كارولينا الأمريكية الذين أشرفوا على ولادة السيدة أن الكتلة كانت عبارة عن فم ثاني له تجويف خاص به، ولسان صغير يتحرك بالتزامن مع لسانها الرئيسي أثناء تناول الطعام وفكين.

وقال الأطباء إن الفم الصغير لم يسبب أي مشاكل للطفلة في التغذية أو التنفس، لأنه لا يتصل بالفم الرئيسي.

وأكد الأطباء أن هذه الحالة تُدعى بثنائية الوجه وهي عبارة عن عيب خلقي نادر الحدوث، يؤدي لتكون أعضاء إضافية على الوجه كعين ثالثة، فم أو أنف ثاني.

يشار إلى أن الأطباء قاموا بإجراء عملية جراحية للطفلة عندما بلغت من العمر 6 أشهر، أزالوا من خلالها الفم الإضافي، والعضلات، والعظام، والغشاء المخاطي للفم، وأنسجة المري، والغدة اللعابية، و6 أسنان.

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