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سامسونغ تطلق معالجا للهواتف المتوسطة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن معالج جديد مخصص لهواتف الفئة المتوسطة أطلقت عليه اسم Exynos 880.

وسيعتمد المعالج الجديد في أدائه على 8 أنوية، 6 منها من نوع Cortex-A55 بتردد 1.8 غيغا هرتز، و2 من نوع Cortex-A77 بتردد 2 غيغا هرتز.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية معالجها الجديد بمودم Sub-6GHZ، الذي يوفر سرعة تحميل بيانات تصل إلى 1.2 غيغابايتثانية.

وسيحتوي المعالج الجديد على شريحة إلكترونية من نوع Mail-G76 MP5 مهمتها معالجة الرسوميات بشكل مميز.

وأكدت الشركة الكورية الجنوبية قدرة معالجها الجديد على التعامل مع كاميرا الهواتف حتى دقة 64 ميغا بيكسل، والذاكرة العشوائية من نوع LPPDR4X، والذاكرة الداخلية من نوع eMMC 5.1 وUFS 2.1.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية لم تفصح عن أول الهواتف التي ستستخدم المعالج الجديد.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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