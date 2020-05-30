سامسونغ تطلق معالجا للهواتف المتوسطة

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن معالج جديد مخصص لهواتف الفئة المتوسطة أطلقت عليه اسم Exynos 880.

وسيعتمد المعالج الجديد في أدائه على 8 أنوية، 6 منها من نوع Cortex-A55 بتردد 1.8 غيغا هرتز، و2 من نوع Cortex-A77 بتردد 2 غيغا هرتز.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية معالجها الجديد بمودم Sub-6GHZ، الذي يوفر سرعة تحميل بيانات تصل إلى 1.2 غيغابايتثانية.

وسيحتوي المعالج الجديد على شريحة إلكترونية من نوع Mail-G76 MP5 مهمتها معالجة الرسوميات بشكل مميز.

وأكدت الشركة الكورية الجنوبية قدرة معالجها الجديد على التعامل مع كاميرا الهواتف حتى دقة 64 ميغا بيكسل، والذاكرة العشوائية من نوع LPPDR4X، والذاكرة الداخلية من نوع eMMC 5.1 وUFS 2.1.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية لم تفصح عن أول الهواتف التي ستستخدم المعالج الجديد.

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