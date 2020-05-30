بالفيديو – هذا هو هاتف ايفون 12 برو بعد الكثير من التسريبات!

التسريبات حول سلسلة ايفون 12 وايفون 12 برو مستمرة منذ أشهر وبفضلها استطعنا أن نكون صورة مفصلة عنها قبل الموعد الرسمي للإعلان عنها في شهر سبتمبر.

أحد مصممي الفيديو قام بتجميع كل ما نعرفه حتى الآن حول هاتف ايفون 12 برو القادم من ابل ونشره في فيديو مميز على غرار الإعلانات الترويجية لأبل ومتبعاً نفس أسلوبها.

الفيديو ليس له أي طابع رسمي ولا علاقة له بشركة ابل وإنما كما ذكرنا من إنشاء أحد المصممين المحترفين استناداً للتسريبات المتوفرة عنه حتى الآن.

من الفيديو والتسريبات السابقة يٌقال أن ابل سوف تتخلى عن اللون الأخضر الذي كان موجوداً في ايفون 11 برو وتتجه إلي اللون الأزرق الغامق Navy Blue. أيضاً على مستوى التصميم الخارجي سوف يتم تعديل جوانب الهاتف لتصبح مستوية أكثر.

الشاشة في ايفون 12 برو سوف تكون باسم Super Retina XDR من نوع OLED و بمعدل تحديث عالي يصل إلى 120 هيرتز مع تقليل حجم النوتش العلوي. الشاشة غالباً ستكون من صناعة سامسونج التي حصلت على حصة 80% من عقد توريد الشاشات للايفون 12.

الكاميرا في ايفون 12 برو سوف تكون رباعية: أساسية، مكبرة، واسعة المجال، وثلاثية الأبعاد بتقنية اللايدار LiDAR. مع قدرات تكبير Zoom أكبر.

على مستوى المواصفات الداخلية سوف تأتي سلسلة ايفون 12 بمعالج A14 الجديد ودعم شبكات الجيل الخامس وميزة مقاومة الماء والأتربة. الذاكرة العشوائية في النسخة البرو قد تكون أكبر لتصل إلى 6 جيجابايت.