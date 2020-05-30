“حُب البرغر” يدفع زوجان لقطع 250 ميلا

أقدم الزوجان البريطانيان ريان هون وبيزلي هاميلتون على السفر من مدينة هال إلى مدينة بيتربورو من أجل تناول وجبة برغر من الجبن والبطاطا المقلية.

واستقل الزوجان سيارة ريان وقاما برحلة طويلة قطعا خلالها 250 ميلا من أجل تناول وجبتهما المفضلة.

وقال ريان إنه لم يفكر بتكلفة الرحلة الكبيرة، لأنه أراد تذوق طعم برغر ماكدونالدز بعد إغلاق محلات ماكدونلدز في بريطانيا لمدة شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكلفت الرحلة الزوجان البالغان 23 عاما 27 دولارا أمريكيا كثمن للبنزين، بالإضافة لوقوفهما في صف طويل مكون من 30 سيارة في بيتربورو ماكدونالدز.

من جانبها أكدت شركة مطاعم ماكدونالدز استفادتها من قرار تخفيف القيود، وقالت بأنها بدأت تعمل على افتتاح فروعها في بريطانيا وإيرلندا بسرعة كبيرة.

يذكر أن شركة مطاعم ماكدونالدز فتحت خلال الأسبوع الماضي 33 مطعما خاصا بالسيارات من أصل 1000 مطعم تملكهم الشركة في بريطانيا وإيرلندا، لكنها قررت إغلاق بعض الممرات لرغبتها في الحفاظ على سلامة الزبائن من الازدحام الكبير الذي حصل بسبب رغبة الجميع بالحصول على وجبات ماكدونالدز الشهية.

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