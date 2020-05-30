إليسا تطلق أغنية “قهوة الماضي”.. شاهد

شهدت قناة روتانا الرسمية على موقع يوتيوب يوم 25 مايو الجاري إطلاق الفنانة اللبنانية إليسا لأغنية جديدة باللهجة اللبنانية حملت اسم قهوة الماضي.

ونالت الأغنية الجديدة إعجاب عشاق النجمة اللبنانية الذين تفاعلوا معها بشكل إيجابي وتركوا العديد من التعليقات الجميلة.

واستطاعت أغنية قهوة الماضي تحقيق أكثر من مليون و400 ألف مشاهدة منذ إطلاقها.

وأغنية قهوة الماضي من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وتوزيع كميل خوري.

يذكر أن النجمة اللبنانية أطلقت منذ فترة قريبة أغنية “هنغني كمان وكمان” التي اشتركت فيها مع النجمة هيفاء وهبي، وقامت بتصويرها من المنزل التزاما بالحظر المفروض في لبنان ومعظم أنحاء العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

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