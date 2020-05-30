وصفة طبيعية تُحسّن صحة القلب.. تعرّف عليها

أكدت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة كاتوليكا سان أنطونيو دي مورسيا الإسبانية فائدة مزيج الحمضيات والزيتون في تحسين صحة القلب.

وشملت الدراسة 96 شخصا تم تقسيمهم بشكل عشوائي لمجموعتين، وطلب من المجموعة الأولى تناول كبسولتين يوميا من دواء وهمي لمدة 8 أسابيع، في حين طلب من المجموعة الثانية تناول كبسولتين من دواء Citroven الذي احتوى على الحمضيات، الجريب فروت، البرتقال المر، وأوراق الزيتون بشكل يومي لمدة 8 أسابيع أيضا.

وأظهرت الدراسة انخفاض ضغط الدم ومستويات الكولسترول الكلية لدى الأشخاص الذين واظبوا على تناول كبسولات Citroven، بالإضافة لحدوث انخفاض في البروتين الدهني المؤكسد منخفض الكثافة LDL.

وخلص الباحثون لنتيجة تقول إن تناول مزيج الحمضيات وزيت الزيتون لمدة 8 أسابيع يحسن من ضغط الدم، ويقلل الحالة الالتهابية المضادة للأكسدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية