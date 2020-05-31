ما هي تأثيرات فيروس كورونا على مرضى السكري والسرطان؟

أظهرت دراسة أن مرضى السكري من النوع الثاني الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما ويعانون من مضاعفات تتعلق بمرضهم هم أكثر عرضة للمعاناة من الشكل الحاد لفيروس كورونا المستجد.

كما أظهرت دراسة نشرت، الخميس، في مجلة

“لانسيت” الطبية أن الأشخاص المصابين بالسرطان هم أكثر عرضة للوفاة

بكوفيد-19 بمرتين مقارنة بغير المصابين به.

المصابون بالسكري

كان من المعروف حتى الآن أن مرض السكري

من العوامل المفاقمة لفيروس كورونا المستجد، ومن المرجح أن يعاني مريض السكري من

شكل حاد من الوباء ويموت جراءه تماما مثل الأشخاص الذين يعانون من السمنة

والمصابين بارتفاع ضغط الدم أو الكبار في السن.

لكن لم تحدد أي دراسة حتى الآن أنواع

مرضى السكري الذين يعانون من شكل حاد من كوفيد-19.

واستعرضت دراسة نشرت في مجلة

“ديابيتولوجيا” المتخصصة المعلومات الطبية لدى 1317 مصابا بمرض السكري

يعانون شكلا حادا من كوفيد-19 وتم إدخالهم المستشفى في فرنسا بين 10 و31 من

مارس/آذار

وشرح طبيب الغدد الصماء برتران كاريو

الذي شارك في هذا العمل لوكالة فرانس برس “صنّف مرضى السكري كأشخاص معرضين

للخطر .. مثل المصابين بالسكري من النوع الثاني لدى المسنين ومرضى السكري من النوع

الأول بين الشباب الذين يبلغون من العمر 30 عاما ويعتمدون على الأنسولين”.

ومرضى السكري الأكثر عرضة للإصابة

بفيروس كورونا المستجد هم من المسنين والأشخاص الذين يعانون من السكري من النوع

الثاني، وهو الشكل الأكثر شيوعا للمرض إضافة إلى من يعانون من الوزن الزائد.

وأظهرت الدراسة أيضا أن هناك عددا

قليلا جدا من مرضى السكري من النوع الأول بين الأشخاص الذي عانوا من شكل حاد من

كوفيد-19 (3 % فقط من الحالات).

وعند البحث عن العوامل التي تزيد خطر

الوفاة، تظهر في المقام الأول السن: فمن المرجح أن يموت المصابون بالسكري الذين تزيد

أعمارهم عن 75 عاما بعد سبعة أيام في المستشفى أكثر من الذين تقل أعمارهم عن 55

عاما.

كما أن الأشخاص الذين يعانون من

مضاعفات تتعلق بمرض السكري هم أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا.

مرضى السرطان أكثر عرضة للوفاة

وجدت بيانات تعود إلى أكثر من 900 مريض

في الولايات المتحدة وكندا وإسبانيا، أن معدل الوفيات ازداد مع تقدم مراحل

السرطان.

وتبيّن أن مرضى السرطان الذين لديهم

قدرة منخفضة على أداء المهمات اليومية كانوا أكثر عرضة لخطر الوفاة ممن هم أفضل

حالاً. وذلك بحسب الدراسة التي نشرت، الخميس، في مجلة “لانسيت” الطبية.

واسترجع مؤلفو الدراسة عدد الأشخاص

الذين قضوا في غضون 30 يوما من تشخيصهم بكوفيد-19 لأسباب مختلفة.

وقال طوني شويري اختصاصي الأورام في

معهد دانا فاربر للسرطان الذي شارك في الدراسة لوكالة فرانس برس إن “معدل

الوفيات خلال 30 يوما كان 13% وهو أكثر من ضعف معدل الوفيات الذي أعلنته جامعة

جونز هوبكنز”.

وبالموازاة مع دراسات سابقة، وجد

الفريق أيضا أن التقدم في السن والجنس (ذكور) ووجود حالتين مرضيتين أو أكثر

والتدخين كانت كلها مرتبطة بزيادة خطر الوفاة.

لكن تلقي العلاج الكيميائي أو العلاجات

الأخرى المضادة للسرطان في غضون أربعة أسابيع من تشخيص كوفيد-19 لم يؤثر على نسبة

الوفيات.

وأوضح شويري “تشير هذه النتائج

إلى أن المصابين بالسرطان الذين يتمتعون بصحة جيدة يمكنهم المضي قدما في العلاج

لمكافحة السرطان ويجب عليهم القيام بذلك”.

لكنه أضاف أن الذين يعانون من حال صحية

سيئة أو من سرطان في مرحلة متقدمة “عليهم النقاش مع متخصصي الأورام حول أخطار

العلاجات المختلفة للسرطان”.

وقال بيل كانس المدير الطبي والعلمي

لجمعية السرطان الأمريكية التي قدمت تمويلا للدراسة “يظهر هذا البحث أن مرضى

السرطان معرضون أكثر من غيرهم لخطر الإصابة بكوفيد-19”.

وأضاف أن الدراسة تشير إلى أن تركيبة

هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين قد تزيد خطر وفاة هؤلاء بثلاث مرات، وهي مسألة

تحتاج إلى مزيد من البحوث.

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