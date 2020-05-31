إليك الصور الرسمية، المواصفات وكل ما نعرفه عن هواتف رينو 4

بدأت اليوم صور رسمية عالية الجودة في الظهور لهواتف أوبو رينو 4 الجديدة، وسلسلة أوبو رينو في الوقت الحالي هي وبلا شك واحدة من أهم سلاسل شركة أوبو الصينية لما تقدمه من عوامل جذب كبيرة أهمها التصميم وأداء الكاميرا! لكن من باقي النواحي.. هل هواف أوبو رينو 4 خيار ممتاز؟ اليوم نشارككم كافة التفاصيل..

مواصفات سلسلة أوبو رينو 4 الجديدة

الصور التي تسرّبت للهواتف الجديدة تظهر باللونين الأبيض والأسود، وفي واقع الحال فهذا وقت مثالي لهذه التسريبات نظرًا لأن الهواتف الجديدة قادمة في 5 يونيو المقبل للسوق الصيني، وكحال إصدارات رينو فالأمر لن يحتاج لكثير من الوقت حتى تصل الهواتف لسوقنا العربي.

الهواتف الجديدة ستأتي مع معالج سنابدراجون 765G فوق المتوسط وهو الخيار الأكثر شيوعًا في الوقت الحالي للهواتف المتوسطة وفوق المتوسطة، وكما نعلم فهو معالج ثماني النواة داعم لشبكات الجيل الخامس بشكل مدمج ويقدم بطاقة رسومية مميزة.

هاتف رينو 4 برو سيأتي مع شاشة بدقة FHD+ بقياس 6.55 بوصة، هذا في حين أن الإصدار العادي سيأتي مع شاشة بنفس الدقة لكن بقياس 6.43 بوصة! بينما سيأتي كلا الهاتفين مع كاميرا أمامية واحدة على شكل ثقب في الشاشة بدقة 32 ميجابيكسل.

من حيث الكاميرا الخلفية فهاتف رينو 4 برو يقدم كاميرا ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل داعم للتثبيت البصري OIS وهي ميزة هامة جدًا، هذا إلى جانب كاميرتين بدقة 13 + 12 ميجابيكسل، أما عن هاتف رينو 4 العادي فيقدم نفس المستشعر الرئيسي لكن دون تثبيت بصري، إلى جانب كاميرتين بدقة 8 + 2 ميجابيكسل.

كلا الهاتفين سيقدمان بطارية بسعة 4,000mAh مع شحن سريع بقدرة 65 وات مع واجهة ColorOS 7.1 وأندرويد 10.

الهواتف الجديدة ستأتي مع ذواكر تخزينية تصل إلى 265 جيجابايت إلى جانب ذواكر عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت في إصدار برو و 8 جيجابايت في الإصدار العادي! ونحن الآن في العد التنازلي حتى تعلن الشركة عن الهواتف بشكل رسمي في الأيام القادمة، وحينها سنأتي لكم بكافة التفاصيل.

ما هو رأيك في هواتف رينو بشكل عام و رينو 4 بشكل خاص؟ شاركنا الآن في التعليقات! كذلك أخبرنا إن كنت قد اقتنيت هاتف رينو من قبل!