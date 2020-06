غوغل تؤجل إطلاق أندرويد 11

كشفت شركة ألفابت المالكة لمحرك البحث غوغل، السبت، إنها أجّلت حدث الاعلان عن الإصدار الحديث لنظام التشغيل أندرويد، بسبب الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها الولايات المتحدة الأميركية.

وتحدثت غوغل عن التأجيل عبر حساب مطوري أندرويد على تويتر، وقالت “نحن متحمسون لإخبارك بالمزيد عن أندرويد 11، ولكن الآن ليس الوقت المناسب للاحتفال، نحن بصدد تأجيل حدث 3 يونيو/حزيران والإصدار التجريبي لأندرويد 11. سنعود مع المزيد قريبا”.

ولم تكشف غوغل عن موعد جديد للحدث، كما لم تقدم الشركة سببا محددا للتأخير، لكن التغريدة تشير إلى أن التأجيل بسبب الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة على مقتل جورج فلويد، وهو رجل أسود توفي في مينيابوليس بعد أن احتجزه ضابط شرطة أبيض بالضغط على رقبته بركبته مما أدى لاختناقه.

وكانت غوغل قد أصدرت بالفعل نسخة للمطورين من أندرويد 11، وكشفت النسخة عن ميزات مثل تسجيل الشاشة الأصلية ووظيفة سجل الإشعارات.

وكان الموعد الأصلي لحدث المطورين (I/O) الخاص بغوغل والذي كان المفترض أن تكشف فيه عن تفاصيل النسخة الحديثة من نظام التشغيل أندرويد وربما هاتف بكسل أي 4 في مايو/أيار من كل عام، ولكن لسوء الحظ، كان على الشركة إلغاء الموعد بسبب جائحة كورونا وتغييره ليصبح حدثا عبر الإنترنت وحددت 3 يونيو/حزيران المقبل موعدا لذلك قبل أن تعلن اليوم عن إلغائه مجددا.

