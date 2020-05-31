تطبيقات الأسبوع للاندرويد – تشكيلة ممتازة وعملية جدا من التطبيقات والألعاب المفيدة والمسلية!

أسبوع جديد وتجميعة جديدة من أفضل تطبيقات اندرويد التي يجب أن يكون لها مكان على هواتفكم! هذا بالطبع إلى جانب الألعاب والتي نقضي معها فترات مستمرة من التسلية وإمضاء الوقت وذلك بالطبع في وقت الفراغ، مجموعتنا لليوم وكالعادة تركز على التسلية، الاستفادة والعملية كلًا على حد سواء! لذلك أنا متأكد أنك ستجد تطبيق واحد على الأفل يثير اهتمامك! إضافة إلى ذلك فلا تنسى تحميل التطبيقات المتاحة مؤقتًا على الفور في حالة استحسانكم لها.

تطبيق Lecture Notes لالتقاط ملاحظات المحاضرات



إن كنت طالبًا فهذا التطبيق المميز يجب أن يكون ضمن تبطيقات هاتفك، هذا حيث أنه يوفّر لك أدوات متكاملة لالتقاط الملاحظات الدراسية اثناء المحاضرات بمختلف أنواعها، كما أن هذا التطبيق قادر على تسجيل المحاضرات بشكل صوتي كما يتيح لك إضافة الملاحظات النصية والمصورة بكل سهولة، وبالرغم من أن الحظر المنزلي قد ألغى عمل الجامعات إلا أن امتلاك هذا التطبيق بشكل مجاني بالرغم من كونه مدفوع هي خطوة ممتازة خاصةً أنه سيفيدك حتى في المحاضرات الإلكترونية.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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تطبيق Discord للتواصل الصوتي والنصي



في القترة الاخيرة ازدادت أهمية تطبيقات التواصل بشكل لم نكن نتوقعه وهذا بالطبع بسبب الحجر المنزلي -والذي نناشدكم به- لكن من ضمن التطبيقات التي لم تنل نصيبها من الاهتمام كان تطبيق Discord والذي يقدم حلولًا ممتازة للتواصل جنبًا إلى جنب مع تصميمه الفريد وإصدار نظام تشغيل ويندوز الممتاز منه! كذلك فهو يتيح لك استعراض الألعاب التي تلعبها في الوقت الحالي وكذلك الموسيقى التي تستمع إليها، حيث بمجرد تشغيلك للعبة او موسيقى سيظهر لأصدقائك ما تسمعه! أخيرًا فهو يقدم مميزات التواصل الأساسية بشكل أكثر من ممتاز بما في ذلك التواصل النصي، الصوتي والمرئي.

السعر : مجّاني

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تطبيق Learn C ++ with Compiler لتعلم البرمجة



هذا التطبيق والذي يُباع بسعر مرتفع نسبيًا في العادة يقدم لك كل ما تحتاجه لدخول عالم تعلّم لغات البرمجة مع لغة الـC بلس بلس الغنية عن التعريف والخاصة بشركة مايكروسوفت، والتطبيق يوفّر 11 درس أساسي مع أكثر من 100 موضوع فرعي مع صور توضيحية وشرح كامل! لا شك أن تحميلك لهذا التطبيق هو خيار ممتاز للاستفادة من فترة الحجر الصحي والبدء في تعلم البرمجة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Memorigi: واحد من أبرز تطبيقات تنظيم المهام لأندرويد



إن كان لديك مهام كثيرة تحاول تنظيمها وتجد صعوبة في ذلك فأنت بحاجة لتطبيق يصنع لك قائة مهام To-Do List، وهذه التطبيقات في واقع الحال كثيرة ومتنوعة، لكن تطبيق Memorigi يتميّز بأنه يقدّم لك كافة المميزات التي قد تحتاجها وكذلك يقدّم لك تصميم مميز وسلسل كما أنه قد ربح جائزة من موع Android Authority في وقت سابق.

السعر : مجّانية

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تطبيق Sticker Maker – من أبرز تطبيقات الاسبوع للاندرويد



مرّة أخرى نشارككم هذا التطبيق المميز وكما يمكنك أن تلاحظ من اسمه فهو يمكنك من صناعة اللاصقات والـStickrs لتطبيق واتساب ومن ثم استخدامها في محادثاتك بحريّة كاملة! التطبيق مجاني بالكامل وقد حصل على تقييم ممتاز من أكثر من 200 ألف مستخدم لذلك فهو وبكل تأكيد يستحق الاقتناء والتجربة! التطبيق وإن كنت لا تعرف فائدته فهو يتيح لك تحويل الصور إلى لاصقات يمكنك إرسالها في الرسائل على واتساب بشكل مباشر لذلك فنحن نعتبره من أبرز تطبيقات الاسبوع للاندرويد.

السعر : مجّاني

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منصة Chess.com — تجربة ممتازة ومثالية للاعبي الشطرنج



لعل موقع Chess.com هو واحد من أقوى المواقع التي تقدم تجربة لعب مثالية للشطرنج ضد لاعبين من جميع أنحاء العالم، كذلك فالموقع يقدم لك شروحات ودروس تساعدك على أن تتحول للاعب محترف! كذلك فيمكنك مباشرة أن تتبارى مع أي من أصدقائك بشكل مباشر، كما أن اللعبة تسمح لك باللعب على التطبيق أو على الكمبيوتر بكل سلاسة.

السعر : مجانية

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تطبيق للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية دردشاتي !

تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجانا

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تطبيق Mimo – تعلم البرمجة فقط من خلال هاتفك



لعل واحدة من أهم المهن في الوقت الحالي وأكثرها ربحية هي مهنة البرمجة! فلماذا لا تبدأ في تعلم هذه المهارة الرائعة حالًا؟ هذا ما يوفره لك تطبيق Mimo حيث يوفر لك دروس تطبيقية لتعلم البرمجة فقط من خلال هاتفك! والتطبيق فعليًا يتيح لك وضع قدمك على أول الطريق وهو استثمار ممتاز في وقت الجلوس في المنزل حاليًا.

السعر : مجّاني

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لعبة CSR Racing 2 — من افضل العاب اندرويد للسباقات



آخر ما نقترحه عليك اليوم هي لعبة CSR Racing 2، وفي واقع الحال فهذه ليست بلعبة جديدة أو حديثة الإصدار، بل أنها لعبة شهيرة وحصدت على عدد ضخم من التقييمات الإيجابية والتحميلات! إضافة إلى ذلك فهي من الألعاب المنافسة للعبة Asphalt الشهيرة لذلك كله ننصحك بتجربتها فهي حتمًا ستسليك.

السعر : مجّانية