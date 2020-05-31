“فوائد جديدة” تجعلكم تُحبون القهوة أكثر

أكدت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة ميلانو الإيطالية أهمية القهوة في حماية الإنسان من حصى المرارة والتهاب البنكرياس.

وقال الباحثون إن تناول فنجان قهوة إلى 4 فنجانين يوميا يحد من خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي، كحصى المرارة، التهاب البنكرياس، والإمساك.

بالإضافة إلى ذلك فإن شرب القهوة بشكل يومي يعمل على تحسين عملية الهضم، ودعم البكتريا الصديقة، وتنشيط حركة الأمعاء.

وأوضح الباحثون أن الكافيين الموجود في القهوة هو الذي يجعلها تظهر هذه الفوائد، وأكدوا رغبتهم بإجراء أبحاث ودراسات حول القهوة المنزوعة الكافيين للتأكد من تقديمها لنفس الفوائد كونها تحتوي على نسبة 20% من الكافيين فقط.

يذكر أن 10 إلى 15 % من الأشخاص البالغين يعانون من تراكم حصى المرارة أو حصى القناة الصفراوية.

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