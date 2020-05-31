مايكروسوفت تطلق إصداراً جديداً من أنظمة ويندوز

في إطار سعيها لتقديم الأفضل لعملائها قامت شركة مايكروسوفت الأمريكية بإطلاق إصدارها الجديد من أنظمة ويندوز والذي حمل اسم Windows 10 May 2020.

وأكدت الشركة الأمريكية احتواء النظام الجديد على مجموعة كبيرة من الميزات أبرزها ميزة دمج نظام ويندوز الدفاعي مع نظام Linux2، مما سيساعد المطورين على إدخال تغييرات وتحسينات جديدة على أجهزة الحواسيب.

واستفاد المساعد الصوتي كورتانا من النظام الجديد، فحصل على عبارات بحث أساسية تسهل مهمة المستخدم في البحث، كما أصبح بإمكان المستخدم فصله عن شريط المهام الموجود في الحاسوب.

وعالج الإصدار الجديد مجموعة من المشاكل التي واجهت المستخدمين في الإصدارات السابقة، كمشكلة ربط الحاسوب مع الأجهزة الأخرى عبر البلوتوث، وأتاح لهم المجال لإعادة تسمية الأجهزة بشكل افتراضي على سطح المكتب.

وطلبت الشركة الأمريكية من الأشخاص الراغبين بالحصول على نظام التشغيل الجديد التوجه لقائمة الإعدادات، والنقر على خيار Update & Security، ومن ثم Windows Update لتنصيب النظام الجديد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية