مشاهدات “مليونية” لكليب ماجد المهندس الجديد (فيديو)

شهدت قناة روتانا الرسمية على موقع يوتيوب إطلاق النجم العراقي ماجد المهندس لفيديو كليب أغنية “يالي أحبك موت” التي تعد واحدة من أجمل أغاني ألبوم “شهد الحروف” الذي أطلقه مؤخرا.

واستطاع الفيديو كليب الجديد الذي صُور في دبي تحقيق أكثر من مليون ونصف مشاهدة حتى الآن منذ إطلاقه على يوتيوب يوم 26 مايو الجاري.

وأبدى عشاق النجم العراقي إعجابهم بفيديو كليب الأغنية، والذي جاء متناسبا مع كلمات الأغنية.

وأغنية “يالي أحبك موت” من كلمات الأمير فهد بن خالد، وألحان الموسيقار طلال، وإخراج وليد ناصيف، وتوزيع زيد عادل.

يذكر أن الفنان ماجد المهندس أطلق ألبومه الأخير “شهد الحروف” مع بداية العام الجاري على دفعتين، حيث أعلن في بداية يناير عن بعض أغاني الألبوم، ليقوم بعدها بإطلاق باقي الأغاني في شهر فبراير الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية