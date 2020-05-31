حفل عيد ميلاد يُطيح بنائبة عمدة ليفربول

اضطرت ليني هينيغان نائبة عمدة ليفربول لتقديم استقالتها والتنحي عن مصبها بعد تسريب مقطع فيديو يؤكد قيامها باحتفال جماعي بمناسبة عيد ميلادها الـ 50.

وكانت ليني قد نفت هذا الأمر في البداية، وقالت إن عددا من أفراد عائلتها وأصدقائها قدموا إلى منزلها وقدّموا لها الهدايا وغادروا فورا.

ولكن مقطع الفيديو الذي انتشر عبر الإنترنت دحض هذا الأمر، مما أجبرها على الخروج للعلن، وإعلان تنحيها عن منصبها لمخالفتها قواعد الحظر المفروضة في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، والتي تمنع إجراء الاحتفالات وأعياد الميلاد الجماعية.

وأكدت ليني عدم علمها بموضوع الحفل، لأن ابنتها نظمته لها بشكل مفاجئ ودون أن تأخذ رأيها أو موافقتها.

وقدمت نائبة العمدة السابقة رسالة اعتذار للشعب البريطاني، ولكل من تضرر نفسياً بسبب إقامتها لهذا الحفل.

وقالت ليني إن جميع الناس يفتقدون العائلة والأصدقاء بسبب العزل، ويجدون صعوبة كبيرة بالاجتماع بهم.

يشار إلى أن بريطانيا خففت قليلا من إجراءات العزل بعد تراجع الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية