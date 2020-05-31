سامسونغ تكشف عن حاسوب متطور بمواصفات مميزة

أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Samsung Galaxy Book S2020، والذي يعد النسخة المطورة من الحاسوب Samsung Galaxy Book S الذي أطلقته الشركة في أغسطس الماضي.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Intel Core i5-L16G7، ونظام تشغيل Windows 10 Home، وWindows 10 Pro.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الحاسوب الجديد بشاشة LCD حساسة للمس مقاس 13.3 بوصة وبدقة عرض Full HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 1 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب من نوع eUFS بحجم 256 و512 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية من نوع LP DDR4x وبحجم 8 غيغا بايت.

ويحتوي الحاسوب على بطارية بقوة 42 واط تتيح للمستخدم تشغيل الفيديوهات لمدة 17 ساعة متواصلة، و4 مكبرات صوت من إنتاج شركة AKG، ومستشعر للبصمات.

ويتميز الحاسوب بوجود مكان لتركيب كرت ذاكرة، وبدعمه لشبكة الواي فاي، والبلوتوث.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية ستطلق حاسوبها الجديد في المملكة المتحدة يوم 12 يونيو القادم بسعر 999 جنيه أسترليني، على أن تطلقه لاحقا في كافة أنحاء العالم.

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