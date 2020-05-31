تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة تطبيقات عملية وألعاب مسلية وكلها مجانية!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق PhotoTag لإضافة علامة مائية على الصور

تطبيق مميز يمكنك من إضافة علامة مائية على الصور عبارة عن توقيت وتاريخ التقاط الصورة وكذلك إمكانية إضافة الموقع الجغرافي التي التقطت فيه بطريقة تشبه الموجودة على إنستاغرام وفيسبوك. التطبيق يوفر لك العديد من الأشكال والقوالب المميزة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع لل تعارف والبحث عن زواج!





للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق إدارة الملفات – تطبيق شامل لكل شيء!

أحد أفضل التطبيقات العربية المتوفرة على متجر الآب ستور، لتحميل الملفات من الإنترنت وترتيب وتنظيم الملفات المخزنة على الجهاز وأكثر من ذلك يضم العديد من الأدوات التي تغنيك عن استخدام تطبيقات كاملة أخرى مثل: إنشاء ملصقات واتس اب، تحرير الصوت والفيديو بشكل متقدم، ضغط الملفات، قراءة QR كود، تصوير المستندات، وغيرها.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Phonto للكتابة على الصور باحترافية

هو تطبيق مميز يمكنك من الكتابة على الصور بشكل مميز مع العديد من الأدوات التي تعطيك تحكم كامل بالنص مثل نوع الخط وطريقة الكتابة والأبعاد. تطبيق مميزة لكنه يدعم اللغة الإنجليزية فقط.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Cοuntdown لتسجيل التواريخ المهمة

هو تطبيق يمكنك من تسجيل تواريخ الأحداث المهمة لديك ومعرفة الوقت المتبقي على حلولها أو الوقت الماضي عليها بطريقة سهلة من خلال واجهة المستخدم البسيطة في التطبيق.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Unwind – تمارين التنفس والاسترخاء

باتت تمارين التنفس والتأمل أحد الأمور الشائعة عالمياً من أجل تقليل التوتر وزيادة التركيز أو المساعدة في النوم. هذا التطبيق سوف يساعدك على تنفيذ تمارين التنفس لتحقيق الأهداف الثلاثة السابق ذكرها في المدة الزمنية التي تحددها.

السعر : تحميل مجاني

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لعبة Worm Jazz

هي لعبة سهلة وبسيطة من الألعاب الكلاسيكية تعتمد على التحكم في دودة لالتهام الطعام عبر المتاهات في اللعبة. اللعبة تحتوي على 50 مستوى مختلف وأوضاع متعددة للعب.

السعر : تحميل مجاني

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Dream League Soccer 2020 – لعبة كرة قدم ممتعة

هواة لعبة كرة القدم الآن بإمكانهم تجربة لعبة Dream League Soccer 2020 الجديدة التي من خلالها يمكنك إنشاء فريق أحلامك من بين أكثر من 3500 لاعب حول العالم وكذلك إنشاء وتطوير ملعب خاص بك والاشتراك في الدوريات والكؤوس وتطوير أداء اللاعبين والمدربين والإتجار بهم في سوق الانتقالات. تتطلب اللعبة الاتصال بالإنترنت عند اللعب.

السعر : تحميل مجاني