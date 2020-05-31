السينما الروسية تستعد للعودة للعمل بـ”شروط جديدة”

سمحت إدارة روس بوتريب نادزور الروسية (الرقابة على الاستهلاك) لدور السينما العودة إلى العمل بدءا من شهر يونيو القادم وفق شروط جديدة.

تهدف هذه الشروط لحماية رواد السينما من فيروس كورونا المستجد، ولمنع انتشاره مجددا.

وفرضت الإدارة على قاعات السينما ترك مسافة متر واحد بين كل مشاهد، وترك فاصل زمني يقدر بنصف ساعة بين كل عرض، لكي يقوم عمال السينما بتطهير المقاعد وتعقيمها

في حين فرضت على المشاهدين ارتداء كمامات طبية أثناء مشاهدة الفيلم، والحضور قبل موعد العرض بربع ساعة، ونصحتهم بشراء التذاكر عن طريق الإنترنت لتجنب الازدحام أمام شباك التذاكر.

من جهة أخرى، قال رئيس جمعية أصحاب دور السينما الروسية إن هذه الإجراءات منطقية ومقبولة بسبب الظروف الراهنة، لكنها ستكون مكلفة للغاية.

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