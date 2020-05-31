“حُب الأفلام” يدفع زوجين لإعادة تمثيل اللقطات المفضلة

قام الزوجان الألمانيان روبرت لاخين وجوديت شنايدر بإعادة تمثيل لقطاتهما المفضلة من الأفلام التي أغرما بها.

وعمد الزوجان للذهاب للأماكن التي صورت بها تلك اللقطات، ليلتقطا صورا لهما بنفس الملابس التي ارتداها نجومهم المفضلين في تلك اللقطات.

واستغرق تصوير هذه اللقطات مدة طويلة، حيث قام الزوجان في الأعوام الماضية بالسفر لعدد كبير من الدول من أجل التقاط هذه الصور.

وقالت الزوجة إنهما قررا منذ 6 سنوات القيام برحلات متواصلة لأماكن تصوير الأفلام، وبأنهما قررا عدم الاكتفاء بالزيارة بل توثيقها من خلال إعادة تصوير اللقطات المميزة.

ولنشر الصور قام الزوجان بتأسيس صفحة على موقع إنستجرام حملت اسم سيكريت فيمس بلاسس، ونشرا عليها صورة تحتوي الصورة الأصلية للقطة والصورة المشابهة التي التقطاها.

واستطاعت الصفحة جذب عدد كبير من المتابعين، حيث تجاوز عدد متابعيها 200 ألف شخص.

يذكر أن الزوجين نشرا صورا من أفلام عدة أبرزها فيلم فورست جامب، المشهد الراقص من فيلم لالا لاند، وصورة من أحد مشاهد فيلم جيمس بوند سكايفول، وغيرها من اللقطات.

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