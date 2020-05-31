نتفليكس تشتري المسرح المصري العريق في لوس أنجلوس

أعلنت شبكة نتفليكس الأمريكية عن شرائها لدار السينما العريقة الموجودة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية والمعروفة باسم المسرح المصري.

وأكدت الشبكة العالمية اتفاقها مع شركة “أمريكان سينيماتك” المالكة للمسرح المصري الذي تأسس في العام 1922، دون أن تكشف عن قيمة الصفقة.

وقالت نتفليكس إن الاتفاق سيساعد أمريكان سينيماتك على توسيع نطاق برامجها وأعمالها السينمائية، وإن المسرح سيظل المقر الرئيسي لممارسة أنشطتها من الجمعة حتى الأحد، في حين ستقوم نتفليكس بتحسين البنية التحتية للمكان واستثماره من الاثنين للخميس.

وكانت نتفليكس استخدمت المسرح المصري لأول مرة في ديسمبر الماضي حيث قدمت فيه مسلسل The Witcher.

الجدير بالذكر أن المسرح المصري الذي تأسس على يد سيد جرومان يعد واحدا من أشهر مواقع ممشى المشاهير بهوليود، ويتميز بديكوره المستوحى من تاريخ مصر القديمة وحضارة الفراعنة.

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