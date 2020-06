وصل رائدا الفضاء الأمريكيين “بوب بنكين” و”دوغ هيرلي” إلى المحطة الفضائية الدولية، وذلك في أول إطلاق لمركبة مأهولة إلى الفضاء من الولايات المتحدة منذ عام 2011.

ودخلت كبسولة شركة “سبيس إكس” الأمريكية، والتي تحمل اسم “دراغون”، بالرائدين إلى مهبط في منحنى القسم الخاص بالمعمل الطائر في المحطة.

وانطلقت المركبة إلى الفضاء من ولاية فلوريدا السبت الماضي، وكانت هذه هي الرحلة الفضائية المأهولة الأولى التي تطلقها وكالة ناسا من الأراضي الأمريكية منذ وقف برنامج المكوكات الفضائية الأمريكية.

وتمثل هذه الرحلة بداية مرحلة جديد يشهد شراء وكالة ناسا خدمات نقل من القطاع التجاري. وبذلك لن تمتلك الوكالة الأمريكية أو تشغل المركبات الفضائية التي تصعد إلى المحطة الفضائية الدولية أو تهبط منها إلى الأرض.

ومن المقرر أن تتولى مهمة تصنيع وتشغيل هذه المركبات شركة مثل “سبيس إكس” في كاليفورنيا المملوكة للملياردير “إلون ماسك”.

ورغم قيام الرائدين ببعض مهام الطيران اليدوية، كان الإطلاق آليا بشكل كامل، ولم تكن هناك حاجة لأن يتدخل فيها رائدا الفضاء.

وأطلقت “سبيس إكس” أول رحلة فضائية لها العام الماضي، ولكن لم يكن على متنها سوى دمية، لذا كانت هذه هي الرحلة الأولى المأهولة ببشر للشركة الأمريكية.

The post «سبيس إكس».. وصول رائدي الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا