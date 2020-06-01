أوبو توظف مهندسين سابقين في ميدياتك وغيرها لتطوير معالجاتها الخاصة

منذ فترة طويلة جدًا والشائعات منتشرة حول عمل أوبو على تطوير معالجات خاصة بها لهواتفها الذكية تمامًا مثل معالجات إكسينوس الخاصة بسامسونج ومعالجات كيرين الخاصة بهواوي، لكن يبدو أن الشركة الصينية أقرب الآن لهدفها من أي وقت آخر بعدما وظفت مهندسين ومديرين سابقين في شركات متخصصة في هذا المجال.

طبقًا لموقع Nikkei Asian Review المتخصص في أخبار الشركات التقنية الصينية والآسيوية فأوبو قد وظفت أحد مديري قسم العمليات السابقين في شركة MediaTek الغنية عن التعريف، هذا إلى جانب أخبار عديدة حول توظيف الشركة لأحد المختصين من قسم معالجات الجيل الخامس من نفس الشركة! إضافة إلى ذلك فأوبو أيضًا تخطط لتوظيف مواهب مختلفة من شركات متخصصة مثل كوالكوم وهواوي.

طبقًا لنفس المصدر فالشركة بالفعل تجتهد منذ شهور -وربما سنوات- في توظيف أفضل مهارات ممكنة في هذا المجال، كما يظهر لنا أن الشركة مقبلة على استثمار مبالغ طائلة في هذا الصدد نظرًا لأن عملية تطوير معالجات خاصة هي عملية ليست ببسيطة على الإطلاق.

يُذكر أن تطوير أوبو لمعالجاتها الخاصة سيمنحها استقلالية كبيرة خاصةً أن الشركة تقوم الآن باستيراد المعالجات من ميدياتك وكوالكوم، إضافة إلى ذلك فلا يجب أن ننسى أن شركة أوبو في الواقع مملوكة لمجموعة BBK وهي التي تضم أوبو، ريلمي، ون بلس وفيفو، ونجاح أوبو في تطوير معالجات قوية قد يجعل هذه الشركات الأربعة تتخلى عن معالجات الشركات الأخرى! وهو ما قد يبدأ فصل جديد في المنافسة.

ما رأيك إذن؟ وهل ترى أن مهمة أوبو سهلة أم أنها ستحتاج من الوقت سنوات؟